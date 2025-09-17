Lagi Mengenai WAYGU

WAYGU CASH Logo

WAYGU CASH Harga (WAYGU)

Tidak tersenarai

1 WAYGU ke USD Harga Langsung:

--
----
+0.80%1D
USD
WAYGU CASH (WAYGU) Carta Harga Langsung
WAYGU CASH (WAYGU) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 0
$ 0$ 0
24J Rendah
$ 0
$ 0$ 0
24J Tinggi

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.02553709
$ 0.02553709$ 0.02553709

$ 0
$ 0$ 0

+0.25%

+0.83%

+12.22%

+12.22%

WAYGU CASH (WAYGU) harga masa nyata ialah --. Sepanjang 24 jam yang lalu, WAYGU didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi WAYGU sepanjang masa ialah $ 0.02553709, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, WAYGU telah berubah sebanyak +0.25% sejak sejam yang lalu, +0.83% dalam 24 jam dan +12.22% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

WAYGU CASH (WAYGU) Maklumat Pasaran

$ 16.57K
$ 16.57K$ 16.57K

--
----

$ 16.57K
$ 16.57K$ 16.57K

989.42M
989.42M 989.42M

989,416,831.333675
989,416,831.333675 989,416,831.333675

Had Pasaran semasa WAYGU CASH ialah $ 16.57K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran WAYGU ialah 989.42M, dengan jumlah bekalan sebanyak 989416831.333675. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 16.57K.

WAYGU CASH (WAYGU) Sejarah Harga USD

Pada hari ini, perubahan harga WAYGU CASH kepada USD adalah $ 0.
Dalam 30 hari yang lalu, perubahan harga WAYGU CASH kepada USD adalah $ 0.
Dalam 60 hari yang lalu, perubahan harga WAYGU CASH kepada USD adalah $ 0.
Dalam 90 hari yang lalu, perubahan harga WAYGU CASH kepada USD adalah $ 0.

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ 0+0.83%
30 Hari$ 0-26.27%
60 Hari$ 0-71.74%
90 Hari$ 0--

Apakah itu WAYGU CASH (WAYGU)

Waygu Cash is not just another memecoin — it is a cultural and financial movement rooted in strength, honor, and conviction. Built on the Solana blockchain, Waygu represents a bold stand against the blandness of mainstream narratives, particularly the rise of plant-based ideology. With a name that evokes premium quality and a community driven by purpose, it sets its sights on flipping the $25 billion vegan market in true on-chain fashion. There are no shortcuts here — only loyalty, memes, and momentum. Backed by experienced developers and a fast-growing army of supporters, Waygu Cash is engineered for serious upside while never taking itself too seriously. It’s about fun, finance, and flipping the script — one block at a time.

WAYGU CASH (WAYGU) Sumber

Laman Web Rasmi

WAYGU CASH Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai WAYGU CASH (WAYGU) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset WAYGU CASH (WAYGU) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk WAYGU CASH.

Semak WAYGU CASH ramalan harga sekarang!

WAYGU kepada Mata Wang Tempatan

Tokenomik WAYGU CASH (WAYGU)

Memahami tokenomik WAYGU CASH (WAYGU) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token WAYGU dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai WAYGU CASH (WAYGU)

Berapakah nilai WAYGU CASH (WAYGU) hari ini?
Harga langsung WAYGU dalam USD ialah 0 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Apakah harga semasa WAYGU ke USD?
Harga semasa WAYGU ke USD ialah $ 0. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Apakah had pasaran WAYGU CASH?
Had pasaran untuk WAYGU ialah $ 16.57K USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Apakah bekalan edaran WAYGU?
Bekalan edaran WAYGU ialah 989.42M USD.
Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) WAYGU?
WAYGU mencapai harga ATH sebanyak 0.02553709 USD.
Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa WAYGU?
WAYGU melihat harga ATL sebanyak 0 USD.
Berapakah jumlah dagangan WAYGU?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk WAYGUialah -- USD.
Adakah WAYGU akan naik lebih tinggi tahun ini?
WAYGU mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak WAYGUramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
