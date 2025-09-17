WDOT (WDOT) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 4.17 $ 4.17 $ 4.17 24J Rendah $ 4.25 $ 4.25 $ 4.25 24J Tinggi 24J Rendah $ 4.17$ 4.17 $ 4.17 24J Tinggi $ 4.25$ 4.25 $ 4.25 Sepanjang Masa $ 9,735.11$ 9,735.11 $ 9,735.11 Harga Terendah $ 3.1$ 3.1 $ 3.1 Perubahan Harga (1J) +0.18% Perubahan Harga (1D) +1.07% Perubahan Harga (7D) +3.14% Perubahan Harga (7D) +3.14%

WDOT (WDOT) harga masa nyata ialah $4.23. Sepanjang 24 jam yang lalu, WDOT didagangkan antara $ 4.17 rendah dan $ 4.25 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi WDOT sepanjang masa ialah $ 9,735.11, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 3.1.

Dari segi prestasi jangka pendek, WDOT telah berubah sebanyak +0.18% sejak sejam yang lalu, +1.07% dalam 24 jam dan +3.14% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

WDOT (WDOT) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 130.42K$ 130.42K $ 130.42K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 130.42K$ 130.42K $ 130.42K Bekalan Peredaran 30.97K 30.97K 30.97K Jumlah Bekalan 30,974.905454955 30,974.905454955 30,974.905454955

Had Pasaran semasa WDOT ialah $ 130.42K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran WDOT ialah 30.97K, dengan jumlah bekalan sebanyak 30974.905454955. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 130.42K.