Web 3 Dollar (USD3) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 1.062 $ 1.062 $ 1.062 24J Rendah $ 1.068 $ 1.068 $ 1.068 24J Tinggi 24J Rendah $ 1.062$ 1.062 $ 1.062 24J Tinggi $ 1.068$ 1.068 $ 1.068 Sepanjang Masa $ 1.17$ 1.17 $ 1.17 Harga Terendah $ 0.939075$ 0.939075 $ 0.939075 Perubahan Harga (1J) -- Perubahan Harga (1D) -0.01% Perubahan Harga (7D) +0.03% Perubahan Harga (7D) +0.03%

Web 3 Dollar (USD3) harga masa nyata ialah $1.063. Sepanjang 24 jam yang lalu, USD3 didagangkan antara $ 1.062 rendah dan $ 1.068 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi USD3 sepanjang masa ialah $ 1.17, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.939075.

Dari segi prestasi jangka pendek, USD3 telah berubah sebanyak -- sejak sejam yang lalu, -0.01% dalam 24 jam dan +0.03% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Web 3 Dollar (USD3) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 39.30M$ 39.30M $ 39.30M Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 39.30M$ 39.30M $ 39.30M Bekalan Peredaran 36.99M 36.99M 36.99M Jumlah Bekalan 36,986,778.59586337 36,986,778.59586337 36,986,778.59586337

Had Pasaran semasa Web 3 Dollar ialah $ 39.30M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran USD3 ialah 36.99M, dengan jumlah bekalan sebanyak 36986778.59586337. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 39.30M.