Web3 Whales (W3W) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: 24J Rendah $ 0.01204319 24J Tinggi $ 0.01250745 Sepanjang Masa $ 0.087176 Harga Terendah $ 0.00563945 Perubahan Harga (1J) 0.00% Perubahan Harga (1D) +2.91% Perubahan Harga (7D) +8.70%

Web3 Whales (W3W) harga masa nyata ialah $0.0124718. Sepanjang 24 jam yang lalu, W3W didagangkan antara $ 0.01204319 rendah dan $ 0.01250745 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi W3W sepanjang masa ialah $ 0.087176, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.00563945.

Dari segi prestasi jangka pendek, W3W telah berubah sebanyak 0.00% sejak sejam yang lalu, +2.91% dalam 24 jam dan +8.70% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Web3 Whales (W3W) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 1.17M Kelantangan (24J) -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 1.18M Bekalan Peredaran 93.58M Jumlah Bekalan 94,388,211.54460917

Had Pasaran semasa Web3 Whales ialah $ 1.17M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran W3W ialah 93.58M, dengan jumlah bekalan sebanyak 94388211.54460917. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 1.18M.