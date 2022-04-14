Tokenomik Web3 Whales (W3W)

Lihat cerapan utama tentang Web3 Whales (W3W), termasuk bekalan token, model pengedaran dan data pasaran masa nyata.
USD

Web3 Whales (W3W) Maklumat

Laman Web Rasmi:
https://www.web3whales.app
Kertas putih:
https://web3whales.gitbook.io/whitepaper

Web3 Whales (W3W) Tokenomik & Analisis Harga

Teroka tokenomik utama dan data harga untuk Web3 Whales (W3W), termasuk modal pasaran, butiran bekalan, FDV dan sejarah harga. Fahami nilai semasa dan kedudukan pasaran token sepintas lalu.

Modal Pasaran:
$ 1.20M
Jumlah Bekalan:
$ 94.39M
Bekalan Edaran:
$ 93.58M
FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):
$ 1.22M
Tertinggi Sepanjang Masa:
$ 0.087176
Terendah Sepanjang Masa:
$ 0.00563945
Harga Semasa:
$ 0.01287665
Tokenomik Web3 Whales (W3W): Metrik Utama Diterangkan dan Kes Penggunaan

Memahami tokenomik Web3 Whales (W3W) adalah penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, kemampanan dan potensinya.

Metrik Utama dan Cara Ia Dikira:

Jumlah Bekalan:

Bilangan maksimum token W3W yang telah atau akan dicipta.

Bekalan Edaran:

Bilangan token kini tersedia di pasaran dan dipegang oleh orang awam.

Bekalan Maks:

Had tetap tentang bilangan token W3W yang boleh wujud secara keseluruhan.

FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):

Dikira sebagai harga semasa × bekalan maks, memberikan unjuran jumlah had pasaran jika semua token berada dalam edaran.

Kadar Inflasi:

Mencerminkan betapa pantas token baharu diperkenalkan, menjejaskan kekurangan dan pergerakan harga jangka panjang.

Mengapakah Metrik Ini Penting untuk Pedagang?

Bekalan edaran yang tinggi = kecairan yang lebih besar.

Bekalan maksimum terhad + inflasi rendah = potensi kenaikan harga jangka panjang.

Pengedaran token telus = kepercayaan yang lebih baik dalam projek dan risiko kawalan berpusat yang lebih rendah.

FDV tinggi dengan had pasaran semasa yang rendah = kemungkinan isyarat penilaian berlebihan.

Setelah anda memahami tokenomik W3W, terokai W3W harga langsung token!

W3W Ramalan Harga

Ingin tahu ke mana hala tuju W3W? Halaman ramalan harga W3W kami menggabungkan sentimen pasaran, arah aliran sejarah dan penunjuk teknikal untuk memberikan pandangan yang berpandangan ke hadapan.

mc_how_why_title
Penafian

Data Tokenomik pada halaman ini adalah daripada sumber pihak ketiga. MEXC tidak menjamin ketepatannya. Sila buat kajian menyeluruh sebelum melabur.