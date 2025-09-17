web3war (FPS) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0.01876221 $ 0.01876221 $ 0.01876221 24J Rendah $ 0.01881487 $ 0.01881487 $ 0.01881487 24J Tinggi 24J Rendah $ 0.01876221$ 0.01876221 $ 0.01876221 24J Tinggi $ 0.01881487$ 0.01881487 $ 0.01881487 Sepanjang Masa $ 0.482493$ 0.482493 $ 0.482493 Harga Terendah $ 0.01111406$ 0.01111406 $ 0.01111406 Perubahan Harga (1J) +0.00% Perubahan Harga (1D) +0.07% Perubahan Harga (7D) -1.16% Perubahan Harga (7D) -1.16%

web3war (FPS) harga masa nyata ialah $0.01879611. Sepanjang 24 jam yang lalu, FPS didagangkan antara $ 0.01876221 rendah dan $ 0.01881487 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi FPS sepanjang masa ialah $ 0.482493, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.01111406.

Dari segi prestasi jangka pendek, FPS telah berubah sebanyak +0.00% sejak sejam yang lalu, +0.07% dalam 24 jam dan -1.16% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

web3war (FPS) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 760.19K$ 760.19K $ 760.19K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 2.82M$ 2.82M $ 2.82M Bekalan Peredaran 40.46M 40.46M 40.46M Jumlah Bekalan 150,000,000.0 150,000,000.0 150,000,000.0

Had Pasaran semasa web3war ialah $ 760.19K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran FPS ialah 40.46M, dengan jumlah bekalan sebanyak 150000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 2.82M.