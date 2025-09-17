WebGenieAI (SN54) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 1.27 $ 1.27 $ 1.27 24J Rendah $ 1.34 $ 1.34 $ 1.34 24J Tinggi 24J Rendah $ 1.27$ 1.27 $ 1.27 24J Tinggi $ 1.34$ 1.34 $ 1.34 Sepanjang Masa $ 2.62$ 2.62 $ 2.62 Harga Terendah $ 0.737373$ 0.737373 $ 0.737373 Perubahan Harga (1J) -0.75% Perubahan Harga (1D) -3.76% Perubahan Harga (7D) -20.81% Perubahan Harga (7D) -20.81%

WebGenieAI (SN54) harga masa nyata ialah $1.28. Sepanjang 24 jam yang lalu, SN54 didagangkan antara $ 1.27 rendah dan $ 1.34 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi SN54 sepanjang masa ialah $ 2.62, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.737373.

Dari segi prestasi jangka pendek, SN54 telah berubah sebanyak -0.75% sejak sejam yang lalu, -3.76% dalam 24 jam dan -20.81% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

WebGenieAI (SN54) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 3.25M$ 3.25M $ 3.25M Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 3.25M$ 3.25M $ 3.25M Bekalan Peredaran 2.53M 2.53M 2.53M Jumlah Bekalan 2,531,496.333599304 2,531,496.333599304 2,531,496.333599304

Had Pasaran semasa WebGenieAI ialah $ 3.25M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran SN54 ialah 2.53M, dengan jumlah bekalan sebanyak 2531496.333599304. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 3.25M.