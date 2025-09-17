Weblume AI (WLAI) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0.01197931 $ 0.01197931 $ 0.01197931 24J Rendah $ 0.01455788 $ 0.01455788 $ 0.01455788 24J Tinggi 24J Rendah $ 0.01197931$ 0.01197931 $ 0.01197931 24J Tinggi $ 0.01455788$ 0.01455788 $ 0.01455788 Sepanjang Masa $ 0.074951$ 0.074951 $ 0.074951 Harga Terendah $ 0.00922827$ 0.00922827 $ 0.00922827 Perubahan Harga (1J) -- Perubahan Harga (1D) +19.85% Perubahan Harga (7D) +19.39% Perubahan Harga (7D) +19.39%

Weblume AI (WLAI) harga masa nyata ialah $0.01444262. Sepanjang 24 jam yang lalu, WLAI didagangkan antara $ 0.01197931 rendah dan $ 0.01455788 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi WLAI sepanjang masa ialah $ 0.074951, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.00922827.

Dari segi prestasi jangka pendek, WLAI telah berubah sebanyak -- sejak sejam yang lalu, +19.85% dalam 24 jam dan +19.39% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Weblume AI (WLAI) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 144.43K$ 144.43K $ 144.43K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 144.43K$ 144.43K $ 144.43K Bekalan Peredaran 10.00M 10.00M 10.00M Jumlah Bekalan 10,000,000.0 10,000,000.0 10,000,000.0

Had Pasaran semasa Weblume AI ialah $ 144.43K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran WLAI ialah 10.00M, dengan jumlah bekalan sebanyak 10000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 144.43K.