Tokenomik Weblume AI (WLAI)

Lihat cerapan utama tentang Weblume AI (WLAI), termasuk bekalan token, model pengedaran dan data pasaran masa nyata.
Weblume AI (WLAI) Maklumat

Weblume AI is an AI-powered platform that radically simplifies website, smart contract, and dApp creation.

Developing blockchain apps, websites, or smart contracts traditionally requires deep technical knowledge, significant time investment, and/or substantial financial resources. This complexity often deters innovators and entrepreneurs from exploring blockchain solutions.

By automating design, code, and smart contract deployment, it removes technical barriers, slashes development time, and lowers costs.

Weblume's vision is to democratize blockchain and web developmnt, empowering anyone, regardless of skill level, to build for the decentralized web - zero coding skills required.

Laman Web Rasmi:
https://www.weblume.ai/

Weblume AI (WLAI) Tokenomik & Analisis Harga

Teroka tokenomik utama dan data harga untuk Weblume AI (WLAI), termasuk modal pasaran, butiran bekalan, FDV dan sejarah harga. Fahami nilai semasa dan kedudukan pasaran token sepintas lalu.

Modal Pasaran:
$ 107.95K
$ 107.95K
Jumlah Bekalan:
$ 10.00M
$ 10.00M
Bekalan Edaran:
$ 10.00M
$ 10.00M
FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):
$ 107.95K
$ 107.95K
Tertinggi Sepanjang Masa:
$ 0.074951
$ 0.074951
Terendah Sepanjang Masa:
$ 0.00922827
$ 0.00922827
Harga Semasa:
$ 0.0107954
$ 0.0107954

Tokenomik Weblume AI (WLAI): Metrik Utama Diterangkan dan Kes Penggunaan

Memahami tokenomik Weblume AI (WLAI) adalah penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, kemampanan dan potensinya.

Metrik Utama dan Cara Ia Dikira:

Jumlah Bekalan:

Bilangan maksimum token WLAI yang telah atau akan dicipta.

Bekalan Edaran:

Bilangan token kini tersedia di pasaran dan dipegang oleh orang awam.

Bekalan Maks:

Had tetap tentang bilangan token WLAI yang boleh wujud secara keseluruhan.

FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):

Dikira sebagai harga semasa × bekalan maks, memberikan unjuran jumlah had pasaran jika semua token berada dalam edaran.

Kadar Inflasi:

Mencerminkan betapa pantas token baharu diperkenalkan, menjejaskan kekurangan dan pergerakan harga jangka panjang.

Mengapakah Metrik Ini Penting untuk Pedagang?

Bekalan edaran yang tinggi = kecairan yang lebih besar.

Bekalan maksimum terhad + inflasi rendah = potensi kenaikan harga jangka panjang.

Pengedaran token telus = kepercayaan yang lebih baik dalam projek dan risiko kawalan berpusat yang lebih rendah.

FDV tinggi dengan had pasaran semasa yang rendah = kemungkinan isyarat penilaian berlebihan.

Setelah anda memahami tokenomik WLAI, terokai WLAI harga langsung token!

WLAI Ramalan Harga

Ingin tahu ke mana hala tuju WLAI? Halaman ramalan harga WLAI kami menggabungkan sentimen pasaran, arah aliran sejarah dan penunjuk teknikal untuk memberikan pandangan yang berpandangan ke hadapan.

Penafian

Data Tokenomik pada halaman ini adalah daripada sumber pihak ketiga. MEXC tidak menjamin ketepatannya. Sila buat kajian menyeluruh sebelum melabur.