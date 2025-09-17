Wecan (WECAN) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0.00270367 $ 0.00270367 $ 0.00270367 24J Rendah $ 0.0029662 $ 0.0029662 $ 0.0029662 24J Tinggi 24J Rendah $ 0.00270367$ 0.00270367 $ 0.00270367 24J Tinggi $ 0.0029662$ 0.0029662 $ 0.0029662 Sepanjang Masa $ 0.01387676$ 0.01387676 $ 0.01387676 Harga Terendah $ 0.0005037$ 0.0005037 $ 0.0005037 Perubahan Harga (1J) -2.00% Perubahan Harga (1D) -5.50% Perubahan Harga (7D) -6.29% Perubahan Harga (7D) -6.29%

Wecan (WECAN) harga masa nyata ialah $0.00270467. Sepanjang 24 jam yang lalu, WECAN didagangkan antara $ 0.00270367 rendah dan $ 0.0029662 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi WECAN sepanjang masa ialah $ 0.01387676, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.0005037.

Dari segi prestasi jangka pendek, WECAN telah berubah sebanyak -2.00% sejak sejam yang lalu, -5.50% dalam 24 jam dan -6.29% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Wecan (WECAN) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 16.23M$ 16.23M $ 16.23M Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 16.23M$ 16.23M $ 16.23M Bekalan Peredaran 6.00B 6.00B 6.00B Jumlah Bekalan 6,000,000,000.0 6,000,000,000.0 6,000,000,000.0

Had Pasaran semasa Wecan ialah $ 16.23M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran WECAN ialah 6.00B, dengan jumlah bekalan sebanyak 6000000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 16.23M.