WeeDE ($WEEDE) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0 24J Rendah $ 0 24J Tinggi Sepanjang Masa $ 0.00224628 Harga Terendah $ 0 Perubahan Harga (1J) +0.71% Perubahan Harga (1D) +0.42% Perubahan Harga (7D) +3.10%

WeeDE ($WEEDE) harga masa nyata ialah --. Sepanjang 24 jam yang lalu, $WEEDE didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi $WEEDE sepanjang masa ialah $ 0.00224628, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, $WEEDE telah berubah sebanyak +0.71% sejak sejam yang lalu, +0.42% dalam 24 jam dan +3.10% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

WeeDE ($WEEDE) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 300.07K Kelantangan (24J) -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 300.07K Bekalan Peredaran 1.00B Jumlah Bekalan 1,000,000,000.0

Had Pasaran semasa WeeDE ialah $ 300.07K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran $WEEDE ialah 1.00B, dengan jumlah bekalan sebanyak 1000000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 300.07K.