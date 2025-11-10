Weepi Harga Hari Ini

Harga langsung Weepi (WEEPI) hari ini ialah --, dengan 1.49% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa WEEPI kepada USD penukaran adalah -- setiap WEEPI.

Weepi kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 7,996.22, dengan bekalan edaran sebanyak 1.00B WEEPI. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, WEEPI didagangkan antara $ 0 (rendah) dan $ 0 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 0, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dalam prestasi jangka pendek, WEEPI dipindahkan +0.20% dalam sejam terakhir dan -0.04% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

Weepi (WEEPI) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 8.00K$ 8.00K $ 8.00K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 8.00K$ 8.00K $ 8.00K Bekalan Peredaran 1.00B 1.00B 1.00B Jumlah Bekalan 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Had Pasaran semasa Weepi ialah $ 8.00K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran WEEPI ialah 1.00B, dengan jumlah bekalan sebanyak 1000000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 8.00K.