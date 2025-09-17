Weird Medieval Memes (WMM) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0.00023807 $ 0.00023807 $ 0.00023807 24J Rendah $ 0.00024814 $ 0.00024814 $ 0.00024814 24J Tinggi 24J Rendah $ 0.00023807$ 0.00023807 $ 0.00023807 24J Tinggi $ 0.00024814$ 0.00024814 $ 0.00024814 Sepanjang Masa $ 0.02825946$ 0.02825946 $ 0.02825946 Harga Terendah $ 0.0001162$ 0.0001162 $ 0.0001162 Perubahan Harga (1J) +0.33% Perubahan Harga (1D) -0.36% Perubahan Harga (7D) +1.36% Perubahan Harga (7D) +1.36%

Weird Medieval Memes (WMM) harga masa nyata ialah $0.00024267. Sepanjang 24 jam yang lalu, WMM didagangkan antara $ 0.00023807 rendah dan $ 0.00024814 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi WMM sepanjang masa ialah $ 0.02825946, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.0001162.

Dari segi prestasi jangka pendek, WMM telah berubah sebanyak +0.33% sejak sejam yang lalu, -0.36% dalam 24 jam dan +1.36% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Weird Medieval Memes (WMM) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 240.48K$ 240.48K $ 240.48K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 240.48K$ 240.48K $ 240.48K Bekalan Peredaran 999.85M 999.85M 999.85M Jumlah Bekalan 999,845,157.232306 999,845,157.232306 999,845,157.232306

Had Pasaran semasa Weird Medieval Memes ialah $ 240.48K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran WMM ialah 999.85M, dengan jumlah bekalan sebanyak 999845157.232306. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 240.48K.