Weirdo (WEIRDO) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0.00001172 $ 0.00001172 $ 0.00001172 24J Rendah $ 0.00001297 $ 0.00001297 $ 0.00001297 24J Tinggi 24J Rendah $ 0.00001172$ 0.00001172 $ 0.00001172 24J Tinggi $ 0.00001297$ 0.00001297 $ 0.00001297 Sepanjang Masa $ 0.00023272$ 0.00023272 $ 0.00023272 Harga Terendah $ 0.00000848$ 0.00000848 $ 0.00000848 Perubahan Harga (1J) +0.93% Perubahan Harga (1D) -3.55% Perubahan Harga (7D) +7.92% Perubahan Harga (7D) +7.92%

Weirdo (WEIRDO) harga masa nyata ialah $0.00001208. Sepanjang 24 jam yang lalu, WEIRDO didagangkan antara $ 0.00001172 rendah dan $ 0.00001297 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi WEIRDO sepanjang masa ialah $ 0.00023272, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.00000848.

Dari segi prestasi jangka pendek, WEIRDO telah berubah sebanyak +0.93% sejak sejam yang lalu, -3.55% dalam 24 jam dan +7.92% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Weirdo (WEIRDO) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 838.94K$ 838.94K $ 838.94K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 838.94K$ 838.94K $ 838.94K Bekalan Peredaran 69.42B 69.42B 69.42B Jumlah Bekalan 69,420,000,000.0 69,420,000,000.0 69,420,000,000.0

Had Pasaran semasa Weirdo ialah $ 838.94K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran WEIRDO ialah 69.42B, dengan jumlah bekalan sebanyak 69420000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 838.94K.