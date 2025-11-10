weldr Harga Hari Ini

Harga langsung weldr (WLDR) hari ini ialah --, dengan 25.77% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa WLDR kepada USD penukaran adalah -- setiap WLDR.

weldr kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 15,120.58, dengan bekalan edaran sebanyak 100.00B WLDR. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, WLDR didagangkan antara $ 0 (rendah) dan $ 0 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 0, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dalam prestasi jangka pendek, WLDR dipindahkan +0.03% dalam sejam terakhir dan -16.48% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

weldr (WLDR) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 15.12K$ 15.12K $ 15.12K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 15.12K$ 15.12K $ 15.12K Bekalan Peredaran 100.00B 100.00B 100.00B Jumlah Bekalan 99,999,999,999.99998 99,999,999,999.99998 99,999,999,999.99998

Had Pasaran semasa weldr ialah $ 15.12K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran WLDR ialah 100.00B, dengan jumlah bekalan sebanyak 99999999999.99998. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 15.12K.