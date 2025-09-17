Welshare Health Token (WEL) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0.001681 $ 0.001681 $ 0.001681 24J Rendah $ 0.00198443 $ 0.00198443 $ 0.00198443 24J Tinggi 24J Rendah $ 0.001681$ 0.001681 $ 0.001681 24J Tinggi $ 0.00198443$ 0.00198443 $ 0.00198443 Sepanjang Masa $ 0.146838$ 0.146838 $ 0.146838 Harga Terendah $ 0.00144224$ 0.00144224 $ 0.00144224 Perubahan Harga (1J) +0.81% Perubahan Harga (1D) -0.15% Perubahan Harga (7D) -2.43% Perubahan Harga (7D) -2.43%

Welshare Health Token (WEL) harga masa nyata ialah $0.00170969. Sepanjang 24 jam yang lalu, WEL didagangkan antara $ 0.001681 rendah dan $ 0.00198443 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi WEL sepanjang masa ialah $ 0.146838, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.00144224.

Dari segi prestasi jangka pendek, WEL telah berubah sebanyak +0.81% sejak sejam yang lalu, -0.15% dalam 24 jam dan -2.43% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Welshare Health Token (WEL) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 420.15K$ 420.15K $ 420.15K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 4.27M$ 4.27M $ 4.27M Bekalan Peredaran 245.74M 245.74M 245.74M Jumlah Bekalan 2,500,000,000.0 2,500,000,000.0 2,500,000,000.0

Had Pasaran semasa Welshare Health Token ialah $ 420.15K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran WEL ialah 245.74M, dengan jumlah bekalan sebanyak 2500000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 4.27M.