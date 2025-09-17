WEMIX Dollar (WEMIX$) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 1.086 $ 1.086 $ 1.086 24J Rendah $ 1.13 $ 1.13 $ 1.13 24J Tinggi 24J Rendah $ 1.086$ 1.086 $ 1.086 24J Tinggi $ 1.13$ 1.13 $ 1.13 Sepanjang Masa $ 1.54$ 1.54 $ 1.54 Harga Terendah $ 0.479572$ 0.479572 $ 0.479572 Perubahan Harga (1J) -0.11% Perubahan Harga (1D) +2.01% Perubahan Harga (7D) +1.05% Perubahan Harga (7D) +1.05%

WEMIX Dollar (WEMIX$) harga masa nyata ialah $1.12. Sepanjang 24 jam yang lalu, WEMIX$ didagangkan antara $ 1.086 rendah dan $ 1.13 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi WEMIX$ sepanjang masa ialah $ 1.54, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.479572.

Dari segi prestasi jangka pendek, WEMIX$ telah berubah sebanyak -0.11% sejak sejam yang lalu, +2.01% dalam 24 jam dan +1.05% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

WEMIX Dollar (WEMIX$) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 16.39M$ 16.39M $ 16.39M Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 16.39M$ 16.39M $ 16.39M Bekalan Peredaran 14.54M 14.54M 14.54M Jumlah Bekalan 14,539,841.004882 14,539,841.004882 14,539,841.004882

Had Pasaran semasa WEMIX Dollar ialah $ 16.39M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran WEMIX$ ialah 14.54M, dengan jumlah bekalan sebanyak 14539841.004882. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 16.39M.