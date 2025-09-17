WenisCoin (WENIS) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: 24J Rendah $ 0.00002013 24J Tinggi $ 0.00002088 Sepanjang Masa $ 0.00044234 Harga Terendah $ 0.00000795 Perubahan Harga (1J) -- Perubahan Harga (1D) -2.70% Perubahan Harga (7D) +18.66%

WenisCoin (WENIS) harga masa nyata ialah $0.00002027. Sepanjang 24 jam yang lalu, WENIS didagangkan antara $ 0.00002013 rendah dan $ 0.00002088 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi WENIS sepanjang masa ialah $ 0.00044234, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.00000795.

Dari segi prestasi jangka pendek, WENIS telah berubah sebanyak -- sejak sejam yang lalu, -2.70% dalam 24 jam dan +18.66% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

WenisCoin (WENIS) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 15.20K Kelantangan (24J) -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 15.20K Bekalan Peredaran 749.87M Jumlah Bekalan 749,867,886.459993

Had Pasaran semasa WenisCoin ialah $ 15.20K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran WENIS ialah 749.87M, dengan jumlah bekalan sebanyak 749867886.459993. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 15.20K.