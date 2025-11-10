Westie Harga Hari Ini

Harga langsung Westie (WESTIE) hari ini ialah $ 0.00001057, dengan 4.26% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa WESTIE kepada USD penukaran adalah $ 0.00001057 setiap WESTIE.

Westie kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 9,192.84, dengan bekalan edaran sebanyak 869.73M WESTIE. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, WESTIE didagangkan antara $ 0.00001025 (rendah) dan $ 0.00001107 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 0.00005495, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.00001025.

Dalam prestasi jangka pendek, WESTIE dipindahkan -0.11% dalam sejam terakhir dan -59.07% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

Westie (WESTIE) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 9.19K$ 9.19K $ 9.19K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 9.19K$ 9.19K $ 9.19K Bekalan Peredaran 869.73M 869.73M 869.73M Jumlah Bekalan 869,726,890.0502684 869,726,890.0502684 869,726,890.0502684

Had Pasaran semasa Westie ialah $ 9.19K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran WESTIE ialah 869.73M, dengan jumlah bekalan sebanyak 869726890.0502684. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 9.19K.