WestTech Security Token Harga Hari Ini

Harga langsung WestTech Security Token (WST) hari ini ialah --, dengan 0.00% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa WST kepada USD penukaran adalah -- setiap WST.

WestTech Security Token kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 6,533.12, dengan bekalan edaran sebanyak 22.72M WST. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, WST didagangkan antara $ 0 (rendah) dan $ 0 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 0.085558, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dalam prestasi jangka pendek, WST dipindahkan -- dalam sejam terakhir dan 0.00% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

WestTech Security Token (WST) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 6.53K$ 6.53K $ 6.53K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 43.14K$ 43.14K $ 43.14K Bekalan Peredaran 22.72M 22.72M 22.72M Jumlah Bekalan 150,000,000.0 150,000,000.0 150,000,000.0

Had Pasaran semasa WestTech Security Token ialah $ 6.53K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran WST ialah 22.72M, dengan jumlah bekalan sebanyak 150000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 43.14K.