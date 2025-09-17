WET (WET) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0.00001779 $ 0.00001779 $ 0.00001779 24J Rendah $ 0.00001801 $ 0.00001801 $ 0.00001801 24J Tinggi 24J Rendah $ 0.00001779$ 0.00001779 $ 0.00001779 24J Tinggi $ 0.00001801$ 0.00001801 $ 0.00001801 Sepanjang Masa $ 0.00068372$ 0.00068372 $ 0.00068372 Harga Terendah $ 0.00000349$ 0.00000349 $ 0.00000349 Perubahan Harga (1J) -0.28% Perubahan Harga (1D) +0.75% Perubahan Harga (7D) -0.89% Perubahan Harga (7D) -0.89%

WET (WET) harga masa nyata ialah $0.00001796. Sepanjang 24 jam yang lalu, WET didagangkan antara $ 0.00001779 rendah dan $ 0.00001801 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi WET sepanjang masa ialah $ 0.00068372, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.00000349.

Dari segi prestasi jangka pendek, WET telah berubah sebanyak -0.28% sejak sejam yang lalu, +0.75% dalam 24 jam dan -0.89% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

WET (WET) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 17.96K$ 17.96K $ 17.96K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 17.96K$ 17.96K $ 17.96K Bekalan Peredaran 1.00B 1.00B 1.00B Jumlah Bekalan 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Had Pasaran semasa WET ialah $ 17.96K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran WET ialah 1.00B, dengan jumlah bekalan sebanyak 1000000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 17.96K.