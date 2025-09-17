Apakah itu WETH (WETH)

What is WETH (Wrapped ETH)? WETH is the tokenized/packaged form of ETH that you use to pay for items when you interact with Ethereum dApps. WETH follows the ERC-20 token standards, enabling it to achieve interoperability with other ERC-20 tokens. This offers more utility to holders as they can use it across networks and dApps. You can stake, yield farm, lend, and provide liquidity to various liquidity pools with WETH. Also, unlike ETH, which doesn’t conform to its own ERC-20 standard and thus has lower interoperability as it can’t be used on other chains besides Ethereum, WETH can be used on cheaper and high throughput alternatives like Binance, Polygon, Solana, and Cardano. The price of WETH will always be the same as ETH because it maintains a 1:1 wrapping ratio. How to Wrap ETH? Custodians wrap and unwrap ETH. To wrap ETH, you send ETH to a custodian. This can be a multi-sig wallet, a Decentralized Autonomous Organization (DAO), or a smart contract. After connecting your web3 wallet to a DeFi exchange, you enter the amount of ETH you wish to wrap and click the swap function. Once the transaction is confirmed, you will receive WETH tokens equivalent to the ETH that you’ve swapped. On a centralized exchange, the exchange burns the deposited ETH and mints a wrapped form for you. And when you want to unwrap it, the exchange will burn the wrapped version and mint the ETH on your behalf. What’s Next for WETH? According to the developers, hopefully there will be no future for WETH. According to the website, steps are being taken to update ETH to make it compliant with its own ERC-20 standards.

MEXC ialah pertukaran mata wang kripto terkemuka yang dipercayai oleh lebih 10 juta pengguna di seluruh dunia. Ia terkenal sebagai pertukaran dengan pemilihan token terluas, penyenaraian token terpantas, dan yuran perdagangan terendah dalam pasaran. Sertai MEXC sekarang untuk mengalami likuiditi peringkat teratas dan yuran yang paling kompetitif dalam pasaran!

WETH (WETH) Sumber Laman Web Rasmi

WETH Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai WETH (WETH) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset WETH (WETH) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk WETH.

Semak WETH ramalan harga sekarang!

WETH kepada Mata Wang Tempatan

Cuba Penukar

Tokenomik WETH (WETH)

Memahami tokenomik WETH (WETH) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token WETH dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai WETH (WETH) Berapakah nilai WETH (WETH) hari ini? Harga langsung WETH dalam USD ialah 4,513.76 USD , dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini. Apakah harga semasa WETH ke USD? $ 4,513.76 . Lihat Harga semasa WETH ke USD ialah. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat. Apakah had pasaran WETH? Had pasaran untuk WETH ialah $ 10.93B USD . Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token. Apakah bekalan edaran WETH? Bekalan edaran WETH ialah 2.42M USD . Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) WETH? WETH mencapai harga ATH sebanyak 4,950.08 USD . Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa WETH? WETH melihat harga ATL sebanyak 82.1 USD . Berapakah jumlah dagangan WETH? Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk WETHialah -- USD . Adakah WETH akan naik lebih tinggi tahun ini? WETH mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak WETHramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.

WETH (WETH) Kemas Kini Industri Penting