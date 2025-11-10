WeWay Harga Hari Ini

Harga langsung WeWay (WWY) hari ini ialah $ 0.00001144, dengan 2.94% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa WWY kepada USD penukaran adalah $ 0.00001144 setiap WWY.

WeWay kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 77,725, dengan bekalan edaran sebanyak 6.82B WWY. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, WWY didagangkan antara $ 0.00001065 (rendah) dan $ 0.00001195 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 0.080202, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.00000899.

Dalam prestasi jangka pendek, WWY dipindahkan +6.72% dalam sejam terakhir dan -9.95% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

WeWay (WWY) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 77.73K$ 77.73K $ 77.73K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 79.80K$ 79.80K $ 79.80K Bekalan Peredaran 6.82B 6.82B 6.82B Jumlah Bekalan 6,999,999,999.0 6,999,999,999.0 6,999,999,999.0

Had Pasaran semasa WeWay ialah $ 77.73K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran WWY ialah 6.82B, dengan jumlah bekalan sebanyak 6999999999.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 79.80K.