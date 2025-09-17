WEWE (WEWE) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0 $ 0 $ 0 24J Rendah $ 0 $ 0 $ 0 24J Tinggi 24J Rendah $ 0$ 0 $ 0 24J Tinggi $ 0$ 0 $ 0 Sepanjang Masa $ 0.00129393$ 0.00129393 $ 0.00129393 Harga Terendah $ 0$ 0 $ 0 Perubahan Harga (1J) -1.20% Perubahan Harga (1D) -1.96% Perubahan Harga (7D) -8.93% Perubahan Harga (7D) -8.93%

WEWE (WEWE) harga masa nyata ialah --. Sepanjang 24 jam yang lalu, WEWE didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi WEWE sepanjang masa ialah $ 0.00129393, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, WEWE telah berubah sebanyak -1.20% sejak sejam yang lalu, -1.96% dalam 24 jam dan -8.93% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

WEWE (WEWE) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 40.08K$ 40.08K $ 40.08K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 40.08K$ 40.08K $ 40.08K Bekalan Peredaran 1.00B 1.00B 1.00B Jumlah Bekalan 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Had Pasaran semasa WEWE ialah $ 40.08K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran WEWE ialah 1.00B, dengan jumlah bekalan sebanyak 1000000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 40.08K.