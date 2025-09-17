Apakah itu WHALE (WHALE)

WHALE is the omni-versal membership club for the natively digital, focused on immersing our WHALE Members in the renaissance of digital art and culture. Powered by the club's native social token, $WHALE, and the club treasury, the WHALE Vault, WHALE delivers physical and metaversal content, information and experiences for a new generation of digital enthusiasts. Established in 2020 by the pseudonymous WhaleShark, WHALE boasts over 25,000 members worldwide, all focused on the longer term discussion and immersion of Web 3 and the revolution of true digital asset scarcity, ownership and management. WHALE has emerged as the largest social token community in the world funded by the most valuable collection of NFTs in the world. Areas of focus include: 1. Digital Art 2. Digital Photography 3. Digital Music 4. Decentralised Gaming 5. Metaverse Join the better and longer term discussion about NFTs with WHALE across our social media channels: Discord.gg/WHALE Twitter.com/ WHALEMembers https://whale.me/

WHALE (WHALE) Sumber Laman Web Rasmi

WHALE kepada Mata Wang Tempatan

Tokenomik WHALE (WHALE)

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai WHALE (WHALE) Berapakah nilai WHALE (WHALE) hari ini? Harga langsung WHALE dalam USD ialah 0.656037 USD , dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini. Apakah harga semasa WHALE ke USD? $ 0.656037 . Lihat Harga semasa WHALE ke USD ialah. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat. Apakah had pasaran WHALE? Had pasaran untuk WHALE ialah $ 6.56M USD . Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token. Apakah bekalan edaran WHALE? Bekalan edaran WHALE ialah 10.00M USD . Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) WHALE? WHALE mencapai harga ATH sebanyak 52.37 USD . Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa WHALE? WHALE melihat harga ATL sebanyak 0.00011894 USD . Berapakah jumlah dagangan WHALE? Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk WHALEialah -- USD . Adakah WHALE akan naik lebih tinggi tahun ini? WHALE mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak WHALEramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.

