Whale Ecosystem (WHALE) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0.013439 $ 0.013439 $ 0.013439 24J Rendah $ 0.01429303 $ 0.01429303 $ 0.01429303 24J Tinggi 24J Rendah $ 0.013439$ 0.013439 $ 0.013439 24J Tinggi $ 0.01429303$ 0.01429303 $ 0.01429303 Sepanjang Masa $ 0.245688$ 0.245688 $ 0.245688 Harga Terendah $ 0.01153005$ 0.01153005 $ 0.01153005 Perubahan Harga (1J) +0.33% Perubahan Harga (1D) +4.07% Perubahan Harga (7D) -9.10% Perubahan Harga (7D) -9.10%

Whale Ecosystem (WHALE) harga masa nyata ialah $0.0140944. Sepanjang 24 jam yang lalu, WHALE didagangkan antara $ 0.013439 rendah dan $ 0.01429303 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi WHALE sepanjang masa ialah $ 0.245688, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.01153005.

Dari segi prestasi jangka pendek, WHALE telah berubah sebanyak +0.33% sejak sejam yang lalu, +4.07% dalam 24 jam dan -9.10% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Whale Ecosystem (WHALE) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 295.89K$ 295.89K $ 295.89K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 295.89K$ 295.89K $ 295.89K Bekalan Peredaran 21.00M 21.00M 21.00M Jumlah Bekalan 21,000,000.0 21,000,000.0 21,000,000.0

Had Pasaran semasa Whale Ecosystem ialah $ 295.89K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran WHALE ialah 21.00M, dengan jumlah bekalan sebanyak 21000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 295.89K.