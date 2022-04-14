Tokenomik Whale Ecosystem (WHALE)

Tokenomik Whale Ecosystem (WHALE)

Lihat cerapan utama tentang Whale Ecosystem (WHALE), termasuk bekalan token, model pengedaran dan data pasaran masa nyata.
Whale Ecosystem (WHALE) Maklumat

The Whale Ecosystem is driven by community needs. Our coded AI agent is integrated into all aspects of our Ecosystem and we are improving its capabilities week by week

Whale's initially took on the task of making the tax token system, workable, sustainable and acceptable to the community, given the previous tax tokens of the past, that was not a small task in itself. Our sales tax is paid into a tax wallet, and the contents of that wallet are re-distributed weekly to our token and NFT holders (% breakdown available on X and website)

We have a working useable AI agent, which has been built on Fantom and Migrated and improved drastically on Sonic

https://sonicwhale.ai

Whale Ecosystem (WHALE) Tokenomik & Analisis Harga

Teroka tokenomik utama dan data harga untuk Whale Ecosystem (WHALE), termasuk modal pasaran, butiran bekalan, FDV dan sejarah harga. Fahami nilai semasa dan kedudukan pasaran token sepintas lalu.

Modal Pasaran:
$ 273.96K
$ 273.96K$ 273.96K
Jumlah Bekalan:
$ 21.00M
$ 21.00M$ 21.00M
Bekalan Edaran:
$ 21.00M
$ 21.00M$ 21.00M
FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):
$ 273.96K
$ 273.96K
$ 273.96K$ 273.96K
Tertinggi Sepanjang Masa:
$ 0.245688
$ 0.245688
$ 0.245688$ 0.245688
Terendah Sepanjang Masa:
$ 0.01153005
$ 0.01153005$ 0.01153005
Harga Semasa:
$ 0.01303823
$ 0.01303823$ 0.01303823

Tokenomik Whale Ecosystem (WHALE): Metrik Utama Diterangkan dan Kes Penggunaan

Memahami tokenomik Whale Ecosystem (WHALE) adalah penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, kemampanan dan potensinya.

Metrik Utama dan Cara Ia Dikira:

Jumlah Bekalan:

Bilangan maksimum token WHALE yang telah atau akan dicipta.

Bekalan Edaran:

Bilangan token kini tersedia di pasaran dan dipegang oleh orang awam.

Bekalan Maks:

Had tetap tentang bilangan token WHALE yang boleh wujud secara keseluruhan.

FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):

Dikira sebagai harga semasa × bekalan maks, memberikan unjuran jumlah had pasaran jika semua token berada dalam edaran.

Kadar Inflasi:

Mencerminkan betapa pantas token baharu diperkenalkan, menjejaskan kekurangan dan pergerakan harga jangka panjang.

Mengapakah Metrik Ini Penting untuk Pedagang?

Bekalan edaran yang tinggi = kecairan yang lebih besar.

Bekalan maksimum terhad + inflasi rendah = potensi kenaikan harga jangka panjang.

Pengedaran token telus = kepercayaan yang lebih baik dalam projek dan risiko kawalan berpusat yang lebih rendah.

FDV tinggi dengan had pasaran semasa yang rendah = kemungkinan isyarat penilaian berlebihan.

Setelah anda memahami tokenomik WHALE, terokai WHALE harga langsung token!

WHALE Ramalan Harga

Ingin tahu ke mana hala tuju WHALE? Halaman ramalan harga WHALE kami menggabungkan sentimen pasaran, arah aliran sejarah dan penunjuk teknikal untuk memberikan pandangan yang berpandangan ke hadapan.

Beli kripto dengan hanya 1 USDT: Cara termudah anda untuk kripto!

Penafian

Data Tokenomik pada halaman ini adalah daripada sumber pihak ketiga. MEXC tidak menjamin ketepatannya. Sila buat kajian menyeluruh sebelum melabur.