Whale Intel (WINT) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0.00253635 $ 0.00253635 $ 0.00253635 24J Rendah $ 0.00277167 $ 0.00277167 $ 0.00277167 24J Tinggi 24J Rendah $ 0.00253635$ 0.00253635 $ 0.00253635 24J Tinggi $ 0.00277167$ 0.00277167 $ 0.00277167 Sepanjang Masa $ 0.019375$ 0.019375 $ 0.019375 Harga Terendah $ 0$ 0 $ 0 Perubahan Harga (1J) +1.32% Perubahan Harga (1D) -3.85% Perubahan Harga (7D) -9.35% Perubahan Harga (7D) -9.35%

Whale Intel (WINT) harga masa nyata ialah $0.00266441. Sepanjang 24 jam yang lalu, WINT didagangkan antara $ 0.00253635 rendah dan $ 0.00277167 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi WINT sepanjang masa ialah $ 0.019375, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, WINT telah berubah sebanyak +1.32% sejak sejam yang lalu, -3.85% dalam 24 jam dan -9.35% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Whale Intel (WINT) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 838.10K$ 838.10K $ 838.10K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 2.66M$ 2.66M $ 2.66M Bekalan Peredaran 314.87M 314.87M 314.87M Jumlah Bekalan 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Had Pasaran semasa Whale Intel ialah $ 838.10K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran WINT ialah 314.87M, dengan jumlah bekalan sebanyak 1000000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 2.66M.