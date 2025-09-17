Lagi Mengenai WINT

Whale Intel Logo

Whale Intel Harga (WINT)

Tidak tersenarai

1 WINT ke USD Harga Langsung:

$0.00266441
$0.00266441
-3.80%1D
USD
Whale Intel (WINT) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-17 14:26:22 (UTC+8)

Whale Intel (WINT) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 0.00253635
$ 0.00253635
24J Rendah
$ 0.00277167
$ 0.00277167
24J Tinggi

$ 0.00253635
$ 0.00253635

$ 0.00277167
$ 0.00277167

$ 0.019375
$ 0.019375

$ 0
$ 0

+1.32%

-3.85%

-9.35%

-9.35%

Whale Intel (WINT) harga masa nyata ialah $0.00266441. Sepanjang 24 jam yang lalu, WINT didagangkan antara $ 0.00253635 rendah dan $ 0.00277167 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi WINT sepanjang masa ialah $ 0.019375, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, WINT telah berubah sebanyak +1.32% sejak sejam yang lalu, -3.85% dalam 24 jam dan -9.35% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Whale Intel (WINT) Maklumat Pasaran

$ 838.10K
$ 838.10K

--
--

$ 2.66M
$ 2.66M

314.87M
314.87M

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0

Had Pasaran semasa Whale Intel ialah $ 838.10K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran WINT ialah 314.87M, dengan jumlah bekalan sebanyak 1000000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 2.66M.

Whale Intel (WINT) Sejarah Harga USD

Pada hari ini, perubahan harga Whale Intel kepada USD adalah $ -0.000106693480402423.
Dalam 30 hari yang lalu, perubahan harga Whale Intel kepada USD adalah $ -0.0002517033.
Dalam 60 hari yang lalu, perubahan harga Whale Intel kepada USD adalah $ +0.0023128562.
Dalam 90 hari yang lalu, perubahan harga Whale Intel kepada USD adalah $ -0.0007091533641149326.

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ -0.000106693480402423-3.85%
30 Hari$ -0.0002517033-9.44%
60 Hari$ +0.0023128562+86.81%
90 Hari$ -0.0007091533641149326-21.02%

Apakah itu Whale Intel (WINT)

WhaleIntel.AI | AI-Powered Smart Money Tracker Track what matters on-chain. WhaleIntel is a token-gated intelligence terminal built for serious traders, funds, and protocols. It tracks what the smart money is investing in, where capital is flowing, and how it evolves over time. 🎲 Highlights & Innovations - Full coverage of the Virtuals Ecosystem - Genesis Tracking: Track any and every project launch and how allocations flow across wallets. - Virgen Tracking: Follow user behavior across blocks, their activity, their claims, and their token movements. Follow the smart money with our proprietary algorithm and get early alpha on participation trends.

Whale Intel (WINT) Sumber

Laman Web Rasmi

Whale Intel Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai Whale Intel (WINT) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset Whale Intel (WINT) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk Whale Intel.

Semak Whale Intel ramalan harga sekarang!

WINT kepada Mata Wang Tempatan

Tokenomik Whale Intel (WINT)

Memahami tokenomik Whale Intel (WINT) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token WINT dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai Whale Intel (WINT)

Berapakah nilai Whale Intel (WINT) hari ini?
Harga langsung WINT dalam USD ialah 0.00266441 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Apakah harga semasa WINT ke USD?
Harga semasa WINT ke USD ialah $ 0.00266441. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Apakah had pasaran Whale Intel?
Had pasaran untuk WINT ialah $ 838.10K USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Apakah bekalan edaran WINT?
Bekalan edaran WINT ialah 314.87M USD.
Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) WINT?
WINT mencapai harga ATH sebanyak 0.019375 USD.
Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa WINT?
WINT melihat harga ATL sebanyak 0 USD.
Berapakah jumlah dagangan WINT?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk WINTialah -- USD.
Adakah WINT akan naik lebih tinggi tahun ini?
WINT mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak WINTramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
Whale Intel (WINT) Kemas Kini Industri Penting

Masa (UTC+8)JenisMaklumat
09-16 14:49:00Kemas Kini Industri
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million
09-16 14:26:00Kemas Kini Industri
Base ecosystem tokens generally rise, stimulated by "Base exploring token issuance" news
09-15 18:21:00Kemas Kini Industri
Altcoins Fall Across the Board, HIFI Drops Over 47% in 24h
09-15 15:08:00Kemas Kini Industri
24h Spot Capital Inflow/Outflow Ranking: SOL Net Inflow of $30.4 Million, PUMP Net Inflow of $10.6 Million
09-15 12:13:00Kemas Kini Industri
Altcoin Season Index currently reports 72, just one step away from entering "Altcoin Season"
09-15 11:34:00Kemas Kini Industri
Some new and recently-listed tokens show relative strength today, MITO 24h increase exceeds 28%

