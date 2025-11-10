WhaleAI Harga Hari Ini

Harga langsung WhaleAI (WHAI) hari ini ialah $ 0.154781, dengan 1.24% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa WHAI kepada USD penukaran adalah $ 0.154781 setiap WHAI.

WhaleAI kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 154,233, dengan bekalan edaran sebanyak 1.00M WHAI. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, WHAI didagangkan antara $ 0.152086 (rendah) dan $ 0.154293 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 0.532364, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.068646.

Dalam prestasi jangka pendek, WHAI dipindahkan +0.98% dalam sejam terakhir dan -11.47% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

WhaleAI (WHAI) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 154.23K$ 154.23K $ 154.23K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 154.23K$ 154.23K $ 154.23K Bekalan Peredaran 1.00M 1.00M 1.00M Jumlah Bekalan 1,000,000.0 1,000,000.0 1,000,000.0

Had Pasaran semasa WhaleAI ialah $ 154.23K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran WHAI ialah 1.00M, dengan jumlah bekalan sebanyak 1000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 154.23K.