Tokenomik WhaleAI (WHAI)

Lihat cerapan utama tentang WhaleAI (WHAI), termasuk bekalan token, model pengedaran dan data pasaran masa nyata.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-11-10 18:52:47 (UTC+8)
USD

WhaleAI (WHAI) Tokenomik & Analisis Harga

Teroka tokenomik utama dan data harga untuk WhaleAI (WHAI), termasuk modal pasaran, butiran bekalan, FDV dan sejarah harga. Fahami nilai semasa dan kedudukan pasaran token sepintas lalu.

Modal Pasaran:
$ 162.59K
$ 162.59K
Jumlah Bekalan:
$ 1.00M
$ 1.00M
Bekalan Edaran:
$ 1.00M
$ 1.00M
FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):
$ 162.59K
$ 162.59K
Tertinggi Sepanjang Masa:
$ 0.532364
$ 0.532364
Terendah Sepanjang Masa:
$ 0.068646
$ 0.068646
Harga Semasa:
$ 0.162585
$ 0.162585

WhaleAI (WHAI) Maklumat

WhaleAI is a cryptocurrency project featuring the deflationary $WHAI token, supported by a vault of high-value digital assets. Its innovative WhaleAI Bot monitors over 1,000 whale wallets, delivering real-time market insights. Access to exclusive data is token-gated, requiring 2,000 $WHAI. The project offers detailed whale accumulation cases and in-depth analyses of AI-driven and crypto tokens..

Laman Web Rasmi:
https://www.whale-ai.net/

Tokenomik WhaleAI (WHAI): Metrik Utama Diterangkan dan Kes Penggunaan

Memahami tokenomik WhaleAI (WHAI) adalah penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, kemampanan dan potensinya.

Metrik Utama dan Cara Ia Dikira:

Jumlah Bekalan:

Bilangan maksimum token WHAI yang telah atau akan dicipta.

Bekalan Edaran:

Bilangan token kini tersedia di pasaran dan dipegang oleh orang awam.

Bekalan Maks:

Had tetap tentang bilangan token WHAI yang boleh wujud secara keseluruhan.

FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):

Dikira sebagai harga semasa × bekalan maks, memberikan unjuran jumlah had pasaran jika semua token berada dalam edaran.

Kadar Inflasi:

Mencerminkan betapa pantas token baharu diperkenalkan, menjejaskan kekurangan dan pergerakan harga jangka panjang.

Mengapakah Metrik Ini Penting untuk Pedagang?

Bekalan edaran yang tinggi = kecairan yang lebih besar.

Bekalan maksimum terhad + inflasi rendah = potensi kenaikan harga jangka panjang.

Pengedaran token telus = kepercayaan yang lebih baik dalam projek dan risiko kawalan berpusat yang lebih rendah.

FDV tinggi dengan had pasaran semasa yang rendah = kemungkinan isyarat penilaian berlebihan.

Setelah anda memahami tokenomik WHAI, terokai WHAI harga langsung token!

WHAI Ramalan Harga

Ingin tahu ke mana hala tuju WHAI? Halaman ramalan harga WHAI kami menggabungkan sentimen pasaran, arah aliran sejarah dan penunjuk teknikal untuk memberikan pandangan yang berpandangan ke hadapan.

