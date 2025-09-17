Lagi Mengenai WHALES

Whales Market Harga (WHALES)

1 WHALES ke USD Harga Langsung:

$0.067895
$0.067895
-2.40%1D
Whales Market (WHALES) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-17 14:26:28 (UTC+8)

Whales Market (WHALES) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam:
24J Rendah
24J Tinggi

+0.31%

-2.49%

+11.36%

+11.36%

Whales Market (WHALES) harga masa nyata ialah $0.067895. Sepanjang 24 jam yang lalu, WHALES didagangkan antara $ 0.067356 rendah dan $ 0.070231 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi WHALES sepanjang masa ialah $ 4.41, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.02888233.

Dari segi prestasi jangka pendek, WHALES telah berubah sebanyak +0.31% sejak sejam yang lalu, -2.49% dalam 24 jam dan +11.36% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Whales Market (WHALES) Maklumat Pasaran

Had Pasaran semasa Whales Market ialah $ 1.76M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran WHALES ialah 26.03M, dengan jumlah bekalan sebanyak 100000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 6.77M.

Whales Market (WHALES) Sejarah Harga USD

Pada hari ini, perubahan harga Whales Market kepada USD adalah $ -0.00173420499790482.
Dalam 30 hari yang lalu, perubahan harga Whales Market kepada USD adalah $ -0.0045814527.
Dalam 60 hari yang lalu, perubahan harga Whales Market kepada USD adalah $ -0.0090156752.
Dalam 90 hari yang lalu, perubahan harga Whales Market kepada USD adalah $ +0.02499526414707593.

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ -0.00173420499790482-2.49%
30 Hari$ -0.0045814527-6.74%
60 Hari$ -0.0090156752-13.27%
90 Hari$ +0.02499526414707593+58.26%

Apakah itu Whales Market (WHALES)

Decentralized OTC DEX on Solana. Trade Airdrop allocations | Points | Tokens

MEXC ialah pertukaran mata wang kripto terkemuka yang dipercayai oleh lebih 10 juta pengguna di seluruh dunia. Ia terkenal sebagai pertukaran dengan pemilihan token terluas, penyenaraian token terpantas, dan yuran perdagangan terendah dalam pasaran. Sertai MEXC sekarang untuk mengalami likuiditi peringkat teratas dan yuran yang paling kompetitif dalam pasaran!

Whales Market (WHALES) Sumber

Laman Web Rasmi

Whales Market Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai Whales Market (WHALES) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset Whales Market (WHALES) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk Whales Market.

Semak Whales Market ramalan harga sekarang!

WHALES kepada Mata Wang Tempatan

Tokenomik Whales Market (WHALES)

Memahami tokenomik Whales Market (WHALES) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token WHALES dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai Whales Market (WHALES)

Berapakah nilai Whales Market (WHALES) hari ini?
Harga langsung WHALES dalam USD ialah 0.067895 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Apakah harga semasa WHALES ke USD?
Harga semasa WHALES ke USD ialah $ 0.067895. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Apakah had pasaran Whales Market?
Had pasaran untuk WHALES ialah $ 1.76M USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Apakah bekalan edaran WHALES?
Bekalan edaran WHALES ialah 26.03M USD.
Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) WHALES?
WHALES mencapai harga ATH sebanyak 4.41 USD.
Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa WHALES?
WHALES melihat harga ATL sebanyak 0.02888233 USD.
Berapakah jumlah dagangan WHALES?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk WHALESialah -- USD.
Adakah WHALES akan naik lebih tinggi tahun ini?
WHALES mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak WHALESramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-17 14:26:28 (UTC+8)

Penafian

Harga mata wang kripto tertakluk kepada risiko pasaran yang tinggi dan turun naik harga. Anda harus melabur dalam projek dan produk yang anda kenali dan di mana anda memahami risiko yang terlibat. Anda harus mempertimbangkan dengan teliti pengalaman pelaburan anda, situasi kewangan, objektif pelaburan dan toleransi risiko dan berunding dengan penasihat kewangan bebas sebelum membuat sebarang pelaburan. Bahan ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat kewangan. Prestasi masa lalu bukanlah penunjuk prestasi masa hadapan yang boleh dipercayai. Nilai pelaburan anda boleh turun dan juga naik, dan anda mungkin tidak dapat kembali jumlah yang anda laburkan. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk keputusan pelaburan anda. MEXC tidak bertanggungjawab atas sebarang kerugian yang mungkin anda alami. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk kepada Syarat Penggunaan dan Amaran Risiko kami. Sila ambil perhatian juga bahawa data yang berkaitan dengan mata wang kripto yang dinyatakan di atas dibentangkan di sini (seperti harga langsung semasanya) adalah berdasarkan sumber pihak ketiga. Ia dipersembahkan kepada anda atas dasar "seadanya'' dan untuk tujuan maklumat sahaja, tanpa sebarang representasi atau waranti. Pautan yang diberikan kepada tapak pihak ketiga juga bukan di bawah kawalan MEXC. MEXC tidak bertanggungjawab untuk kebolehpercayaan dan ketepatan tapak pihak ketiga tersebut dan kandungannya.