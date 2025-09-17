Whales Market (WHALES) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: 24J Rendah $ 0.067356 24J Tinggi $ 0.070231 Sepanjang Masa $ 4.41 Harga Terendah $ 0.02888233 Perubahan Harga (1J) +0.31% Perubahan Harga (1D) -2.49% Perubahan Harga (7D) +11.36%

Whales Market (WHALES) harga masa nyata ialah $0.067895. Sepanjang 24 jam yang lalu, WHALES didagangkan antara $ 0.067356 rendah dan $ 0.070231 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi WHALES sepanjang masa ialah $ 4.41, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.02888233.

Dari segi prestasi jangka pendek, WHALES telah berubah sebanyak +0.31% sejak sejam yang lalu, -2.49% dalam 24 jam dan +11.36% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Whales Market (WHALES) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 1.76M Kelantangan (24J) -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 6.77M Bekalan Peredaran 26.03M Jumlah Bekalan 100,000,000.0

Had Pasaran semasa Whales Market ialah $ 1.76M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran WHALES ialah 26.03M, dengan jumlah bekalan sebanyak 100000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 6.77M.