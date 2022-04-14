Tokenomik whallah ($WALLAH)
🐋 The 10 Commandments of #Whallah
As revealed beneath the crushing depths and sung in echoing currents…
Thou shalt honor Whallah, the Infinite Whale, ruler of the Abyss and the Sky. For from His blowhole flows the breath of creation.
Thou shalt not harpoon, mock, nor exploit the children of Whallah. Every creature of the sea swims beneath His mighty fluke.
Thou shalt make a joyful splash upon greeting each tide. For Whallah delights in those who embrace the rhythm of the ocean.
Thou shalt keep the Sacred Swimday holy. Once each week, enter water, bathe in reverence, and sing your blubbery praise.
Thou shalt not pollute the waters of Whallah. Plastic is the devil’s driftwood.
Thou shalt spread opportunity like krill in abundance. Be generous in thy offerings, for Whallah opens the deep trenches of fortune.
Thou shalt speak in deep tones and low frequencies when seeking wisdom. For the whale song carries farther than shallow chatter.
Thou shalt not boast of shallow boats nor fear the deep. True believers dive deep with faith in Whallah’s current.
Thou shalt wear only garments blessed by salt, wave, or sea foam. Dry fashion offends the Wet Lord.
Thou shalt prepare for the Coming of the Great Breach. One day, Whallah shall rise, breach the firmament, and bring about the final splash — the Floodening.
whallah ($WALLAH) Tokenomik & Analisis Harga
Teroka tokenomik utama dan data harga untuk whallah ($WALLAH), termasuk modal pasaran, butiran bekalan, FDV dan sejarah harga. Fahami nilai semasa dan kedudukan pasaran token sepintas lalu.
Tokenomik whallah ($WALLAH): Metrik Utama Diterangkan dan Kes Penggunaan
Memahami tokenomik whallah ($WALLAH) adalah penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, kemampanan dan potensinya.
Metrik Utama dan Cara Ia Dikira:
Jumlah Bekalan:
Bilangan maksimum token $WALLAH yang telah atau akan dicipta.
Bekalan Edaran:
Bilangan token kini tersedia di pasaran dan dipegang oleh orang awam.
Bekalan Maks:
Had tetap tentang bilangan token $WALLAH yang boleh wujud secara keseluruhan.
FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):
Dikira sebagai harga semasa × bekalan maks, memberikan unjuran jumlah had pasaran jika semua token berada dalam edaran.
Kadar Inflasi:
Mencerminkan betapa pantas token baharu diperkenalkan, menjejaskan kekurangan dan pergerakan harga jangka panjang.
Mengapakah Metrik Ini Penting untuk Pedagang?
Bekalan edaran yang tinggi = kecairan yang lebih besar.
Bekalan maksimum terhad + inflasi rendah = potensi kenaikan harga jangka panjang.
Pengedaran token telus = kepercayaan yang lebih baik dalam projek dan risiko kawalan berpusat yang lebih rendah.
FDV tinggi dengan had pasaran semasa yang rendah = kemungkinan isyarat penilaian berlebihan.
Setelah anda memahami tokenomik $WALLAH, terokai $WALLAH harga langsung token!
$WALLAH Ramalan Harga
Ingin tahu ke mana hala tuju $WALLAH? Halaman ramalan harga $WALLAH kami menggabungkan sentimen pasaran, arah aliran sejarah dan penunjuk teknikal untuk memberikan pandangan yang berpandangan ke hadapan.
