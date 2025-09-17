what if (IF) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0.00001595 $ 0.00001595 $ 0.00001595 24J Rendah $ 0.00001661 $ 0.00001661 $ 0.00001661 24J Tinggi 24J Rendah $ 0.00001595$ 0.00001595 $ 0.00001595 24J Tinggi $ 0.00001661$ 0.00001661 $ 0.00001661 Sepanjang Masa $ 0.00036816$ 0.00036816 $ 0.00036816 Harga Terendah $ 0.00000549$ 0.00000549 $ 0.00000549 Perubahan Harga (1J) -- Perubahan Harga (1D) +1.22% Perubahan Harga (7D) +2.45% Perubahan Harga (7D) +2.45%

what if (IF) harga masa nyata ialah $0.00001615. Sepanjang 24 jam yang lalu, IF didagangkan antara $ 0.00001595 rendah dan $ 0.00001661 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi IF sepanjang masa ialah $ 0.00036816, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.00000549.

Dari segi prestasi jangka pendek, IF telah berubah sebanyak -- sejak sejam yang lalu, +1.22% dalam 24 jam dan +2.45% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

what if (IF) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 16.11K$ 16.11K $ 16.11K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 16.11K$ 16.11K $ 16.11K Bekalan Peredaran 997.80M 997.80M 997.80M Jumlah Bekalan 997,804,581.521972 997,804,581.521972 997,804,581.521972

Had Pasaran semasa what if ialah $ 16.11K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran IF ialah 997.80M, dengan jumlah bekalan sebanyak 997804581.521972. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 16.11K.