Apakah itu Whatever Ape (WAPE)

Whatever Ape ($WAPE) is a meme token based on the Solana blockchain. It features an iconic NFT ape character, promoting a humorous and light-hearted investment approach with its motto, "I don't care. I'm just making a profit." The project focuses on community engagement and cultural resonance within the crypto and NFT spaces, without claiming to solve specific technological problems. Instead, Whatever Ape serves as a cultural token that attracts a demographic interested in humor and the viral aspects of the digital age. The primary goal of the Whatever Ape project seems to be to entertain and engage its community while providing opportunities for profit through cryptocurrency. As a meme token, it might not focus heavily on technical or innovative blockchain applications but rather on community building and market trends that capitalize on viral content and the speculative nature of meme tokens.

Whatever Ape (WAPE) Sumber Laman Web Rasmi

Tokenomik Whatever Ape (WAPE)

Memahami tokenomik Whatever Ape (WAPE) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token WAPE dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai Whatever Ape (WAPE) Berapakah nilai Whatever Ape (WAPE) hari ini? Harga langsung WAPE dalam USD ialah 0.00002096 USD , dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini. Apakah harga semasa WAPE ke USD? $ 0.00002096 . Lihat Harga semasa WAPE ke USD ialah. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat. Apakah had pasaran Whatever Ape? Had pasaran untuk WAPE ialah $ 20.92K USD . Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token. Apakah bekalan edaran WAPE? Bekalan edaran WAPE ialah 998.25M USD . Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) WAPE? WAPE mencapai harga ATH sebanyak 0.00240868 USD . Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa WAPE? WAPE melihat harga ATL sebanyak 0.00000892 USD . Berapakah jumlah dagangan WAPE? Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk WAPEialah -- USD . Adakah WAPE akan naik lebih tinggi tahun ini? WAPE mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak WAPEramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.

