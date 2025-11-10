WHATRR Harga Hari Ini

Harga langsung WHATRR (WHATRR) hari ini ialah $ 0.00001312, dengan 5.36% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa WHATRR kepada USD penukaran adalah $ 0.00001312 setiap WHATRR.

WHATRR kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 262,649, dengan bekalan edaran sebanyak 20.00B WHATRR. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, WHATRR didagangkan antara $ 0.00001309 (rendah) dan $ 0.00001396 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 0.00003584, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.00001078.

Dalam prestasi jangka pendek, WHATRR dipindahkan +0.18% dalam sejam terakhir dan -16.07% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

WHATRR (WHATRR) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 262.65K$ 262.65K $ 262.65K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 262.65K$ 262.65K $ 262.65K Bekalan Peredaran 20.00B 20.00B 20.00B Jumlah Bekalan 19,999,746,501.35029 19,999,746,501.35029 19,999,746,501.35029

Had Pasaran semasa WHATRR ialah $ 262.65K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran WHATRR ialah 20.00B, dengan jumlah bekalan sebanyak 19999746501.35029. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 262.65K.