WhatTheFreg (WTF) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0.00190456 $ 0.00190456 $ 0.00190456 24J Rendah $ 0.0021443 $ 0.0021443 $ 0.0021443 24J Tinggi 24J Rendah $ 0.00190456$ 0.00190456 $ 0.00190456 24J Tinggi $ 0.0021443$ 0.0021443 $ 0.0021443 Sepanjang Masa $ 0.00286979$ 0.00286979 $ 0.00286979 Harga Terendah $ 0.00102204$ 0.00102204 $ 0.00102204 Perubahan Harga (1J) +1.28% Perubahan Harga (1D) +12.78% Perubahan Harga (7D) -9.66% Perubahan Harga (7D) -9.66%

WhatTheFreg (WTF) harga masa nyata ialah $0.00215727. Sepanjang 24 jam yang lalu, WTF didagangkan antara $ 0.00190456 rendah dan $ 0.0021443 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi WTF sepanjang masa ialah $ 0.00286979, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.00102204.

Dari segi prestasi jangka pendek, WTF telah berubah sebanyak +1.28% sejak sejam yang lalu, +12.78% dalam 24 jam dan -9.66% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

WhatTheFreg (WTF) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 2.14M$ 2.14M $ 2.14M Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 2.14M$ 2.14M $ 2.14M Bekalan Peredaran 1.00B 1.00B 1.00B Jumlah Bekalan 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Had Pasaran semasa WhatTheFreg ialah $ 2.14M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran WTF ialah 1.00B, dengan jumlah bekalan sebanyak 1000000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 2.14M.