Whine Coin (WHINE) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0 $ 0 $ 0 24J Rendah $ 0 $ 0 $ 0 24J Tinggi 24J Rendah $ 0$ 0 $ 0 24J Tinggi $ 0$ 0 $ 0 Sepanjang Masa $ 0$ 0 $ 0 Harga Terendah $ 0$ 0 $ 0 Perubahan Harga (1J) +0.26% Perubahan Harga (1D) +0.22% Perubahan Harga (7D) +18.44% Perubahan Harga (7D) +18.44%

Whine Coin (WHINE) harga masa nyata ialah --. Sepanjang 24 jam yang lalu, WHINE didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi WHINE sepanjang masa ialah $ 0, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, WHINE telah berubah sebanyak +0.26% sejak sejam yang lalu, +0.22% dalam 24 jam dan +18.44% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Whine Coin (WHINE) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 1.14M$ 1.14M $ 1.14M Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 1.14M$ 1.14M $ 1.14M Bekalan Peredaran 90.00B 90.00B 90.00B Jumlah Bekalan 89,999,752,352.0 89,999,752,352.0 89,999,752,352.0

Had Pasaran semasa Whine Coin ialah $ 1.14M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran WHINE ialah 90.00B, dengan jumlah bekalan sebanyak 89999752352.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 1.14M.