whinecoin (WHINECOIN) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0 $ 0 $ 0 24J Rendah $ 0 $ 0 $ 0 24J Tinggi 24J Rendah $ 0$ 0 $ 0 24J Tinggi $ 0$ 0 $ 0 Sepanjang Masa $ 0$ 0 $ 0 Harga Terendah $ 0$ 0 $ 0 Perubahan Harga (1J) -0.14% Perubahan Harga (1D) +2.14% Perubahan Harga (7D) +28.13% Perubahan Harga (7D) +28.13%

whinecoin (WHINECOIN) harga masa nyata ialah --. Sepanjang 24 jam yang lalu, WHINECOIN didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi WHINECOIN sepanjang masa ialah $ 0, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, WHINECOIN telah berubah sebanyak -0.14% sejak sejam yang lalu, +2.14% dalam 24 jam dan +28.13% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

whinecoin (WHINECOIN) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 68.42K$ 68.42K $ 68.42K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 68.42K$ 68.42K $ 68.42K Bekalan Peredaran 999.71M 999.71M 999.71M Jumlah Bekalan 999,705,941.117608 999,705,941.117608 999,705,941.117608

Had Pasaran semasa whinecoin ialah $ 68.42K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran WHINECOIN ialah 999.71M, dengan jumlah bekalan sebanyak 999705941.117608. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 68.42K.