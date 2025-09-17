WHISKEY (WHISKEY) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: 24J Rendah $ 0.00507477 24J Tinggi $ 0.00529402 Sepanjang Masa $ 0.00549265 Harga Terendah $ 0 Perubahan Harga (1J) -0.97% Perubahan Harga (1D) -1.11% Perubahan Harga (7D) +4.34%

WHISKEY (WHISKEY) harga masa nyata ialah $0.00512492. Sepanjang 24 jam yang lalu, WHISKEY didagangkan antara $ 0.00507477 rendah dan $ 0.00529402 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi WHISKEY sepanjang masa ialah $ 0.00549265, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, WHISKEY telah berubah sebanyak -0.97% sejak sejam yang lalu, -1.11% dalam 24 jam dan +4.34% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

WHISKEY (WHISKEY) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 5.12M Kelantangan (24J) -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 5.12M Bekalan Peredaran 997.50M Jumlah Bekalan 997,499,326.180212

Had Pasaran semasa WHISKEY ialah $ 5.12M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran WHISKEY ialah 997.50M, dengan jumlah bekalan sebanyak 997499326.180212. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 5.12M.