WHISP (WHISP) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: 24J Rendah $ 0.00011091 24J Tinggi $ 0.00011574 Sepanjang Masa $ 0.03690163 Harga Terendah $ 0.00011091 Perubahan Harga (1J) +0.34% Perubahan Harga (1D) -2.27% Perubahan Harga (7D) -11.46%

WHISP (WHISP) harga masa nyata ialah $0.00011199. Sepanjang 24 jam yang lalu, WHISP didagangkan antara $ 0.00011091 rendah dan $ 0.00011574 tinggi, menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi WHISP sepanjang masa ialah $ 0.03690163, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.00011091.

Dari segi prestasi jangka pendek, WHISP telah berubah sebanyak +0.34% sejak sejam yang lalu, -2.27% dalam 24 jam dan -11.46% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

WHISP (WHISP) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 111.95K Kelantangan (24J) -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 111.95K Bekalan Peredaran 999.69M Jumlah Bekalan 999,689,408.837646

Had Pasaran semasa WHISP ialah $ 111.95K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran WHISP ialah 999.69M, dengan jumlah bekalan sebanyak 999689408.837646. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 111.95K.