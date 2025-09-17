Whispers Of Decay ($DCAY) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0 $ 0 $ 0 24J Rendah $ 0 $ 0 $ 0 24J Tinggi 24J Rendah $ 0$ 0 $ 0 24J Tinggi $ 0$ 0 $ 0 Sepanjang Masa $ 0.01317514$ 0.01317514 $ 0.01317514 Harga Terendah $ 0$ 0 $ 0 Perubahan Harga (1J) -- Perubahan Harga (1D) -- Perubahan Harga (7D) +9.58% Perubahan Harga (7D) +9.58%

Whispers Of Decay ($DCAY) harga masa nyata ialah --. Sepanjang 24 jam yang lalu, $DCAY didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi $DCAY sepanjang masa ialah $ 0.01317514, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, $DCAY telah berubah sebanyak -- sejak sejam yang lalu, -- dalam 24 jam dan +9.58% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Whispers Of Decay ($DCAY) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 46.37K$ 46.37K $ 46.37K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 61.97K$ 61.97K $ 61.97K Bekalan Peredaran 56.87M 56.87M 56.87M Jumlah Bekalan 76,000,000.0 76,000,000.0 76,000,000.0

Had Pasaran semasa Whispers Of Decay ialah $ 46.37K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran $DCAY ialah 56.87M, dengan jumlah bekalan sebanyak 76000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 61.97K.