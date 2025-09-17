Whispy (WHISPY) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0 $ 0 $ 0 24J Rendah $ 0 $ 0 $ 0 24J Tinggi 24J Rendah $ 0$ 0 $ 0 24J Tinggi $ 0$ 0 $ 0 Sepanjang Masa $ 0.00167062$ 0.00167062 $ 0.00167062 Harga Terendah $ 0$ 0 $ 0 Perubahan Harga (1J) -- Perubahan Harga (1D) -- Perubahan Harga (7D) +6.72% Perubahan Harga (7D) +6.72%

Whispy (WHISPY) harga masa nyata ialah --. Sepanjang 24 jam yang lalu, WHISPY didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi WHISPY sepanjang masa ialah $ 0.00167062, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, WHISPY telah berubah sebanyak -- sejak sejam yang lalu, -- dalam 24 jam dan +6.72% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Whispy (WHISPY) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 15.85K$ 15.85K $ 15.85K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 15.85K$ 15.85K $ 15.85K Bekalan Peredaran 998.81M 998.81M 998.81M Jumlah Bekalan 998,812,171.210513 998,812,171.210513 998,812,171.210513

Had Pasaran semasa Whispy ialah $ 15.85K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran WHISPY ialah 998.81M, dengan jumlah bekalan sebanyak 998812171.210513. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 15.85K.