White Boy Summer (WBS) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0 $ 0 $ 0 24J Rendah $ 0 $ 0 $ 0 24J Tinggi 24J Rendah $ 0$ 0 $ 0 24J Tinggi $ 0$ 0 $ 0 Sepanjang Masa $ 0.02368341$ 0.02368341 $ 0.02368341 Harga Terendah $ 0$ 0 $ 0 Perubahan Harga (1J) -0.29% Perubahan Harga (1D) +0.46% Perubahan Harga (7D) +9.77% Perubahan Harga (7D) +9.77%

White Boy Summer (WBS) harga masa nyata ialah --. Sepanjang 24 jam yang lalu, WBS didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi WBS sepanjang masa ialah $ 0.02368341, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, WBS telah berubah sebanyak -0.29% sejak sejam yang lalu, +0.46% dalam 24 jam dan +9.77% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

White Boy Summer (WBS) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 116.15K$ 116.15K $ 116.15K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 116.15K$ 116.15K $ 116.15K Bekalan Peredaran 999.99M 999.99M 999.99M Jumlah Bekalan 999,992,456.0 999,992,456.0 999,992,456.0

Had Pasaran semasa White Boy Summer ialah $ 116.15K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran WBS ialah 999.99M, dengan jumlah bekalan sebanyak 999992456.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 116.15K.