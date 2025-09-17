White Monster (WMSTER) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0 $ 0 $ 0 24J Rendah $ 0 $ 0 $ 0 24J Tinggi 24J Rendah $ 0$ 0 $ 0 24J Tinggi $ 0$ 0 $ 0 Sepanjang Masa $ 0$ 0 $ 0 Harga Terendah $ 0$ 0 $ 0 Perubahan Harga (1J) +0.91% Perubahan Harga (1D) +0.76% Perubahan Harga (7D) +4.17% Perubahan Harga (7D) +4.17%

White Monster (WMSTER) harga masa nyata ialah --. Sepanjang 24 jam yang lalu, WMSTER didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi WMSTER sepanjang masa ialah $ 0, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, WMSTER telah berubah sebanyak +0.91% sejak sejam yang lalu, +0.76% dalam 24 jam dan +4.17% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

White Monster (WMSTER) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 59.84K$ 59.84K $ 59.84K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 59.84K$ 59.84K $ 59.84K Bekalan Peredaran 799.98B 799.98B 799.98B Jumlah Bekalan 799,975,411,738.1162 799,975,411,738.1162 799,975,411,738.1162

Had Pasaran semasa White Monster ialah $ 59.84K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran WMSTER ialah 799.98B, dengan jumlah bekalan sebanyak 799975411738.1162. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 59.84K.