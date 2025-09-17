White Whale (WHALE) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0 24J Rendah $ 0 24J Tinggi Sepanjang Masa $ 0.265862 Harga Terendah $ 0 Perubahan Harga (1J) -0.73% Perubahan Harga (1D) -0.12% Perubahan Harga (7D) -3.68%

White Whale (WHALE) harga masa nyata ialah --. Sepanjang 24 jam yang lalu, WHALE didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi WHALE sepanjang masa ialah $ 0.265862, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, WHALE telah berubah sebanyak -0.73% sejak sejam yang lalu, -0.12% dalam 24 jam dan -3.68% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

White Whale (WHALE) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 151.25K Kelantangan (24J) -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 159.75K Bekalan Peredaran 659.25M Jumlah Bekalan 696,289,743.977743

Had Pasaran semasa White Whale ialah $ 151.25K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran WHALE ialah 659.25M, dengan jumlah bekalan sebanyak 696289743.977743. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 159.75K.