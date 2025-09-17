Apakah itu Whyyoutouzhele (LI)

The Li Coin ($LI), launched as a meme coin on December 19, 2024, marks the starting point of its ecosystem development. The foundation will focus on gradually improving the technical infrastructure, building a decentralized governance framework, and advancing the causes of press freedom and human rights protection through a DAO model centered around the issuance of $LI.Objective: To enhance the technical infrastructure surrounding the issued $LI, define the foundation’s mission and governance framework, and establish a solid foundation for future development. Key Tasks 1. Define the Foundation’s Mission and Vision • Publish a vision document for the foundation (Litepaper or Whitepaper 2.0) that outlines the use cases, governance model, and long-term plans for $LI. • Clarify the foundation’s core objectives: promoting press freedom, protecting human rights, and advancing decentralized governance. 2. Design a DAO Governance Framework • Draft DAO governance rules, including proposal processes, voting mechanisms, and fund allocation methods. • Ensure token holders’ governance rights, such as the right to propose, vote, and oversee fund allocation. 3. Improve the Operation Model of Li’s Twitter Account to Achieve Decentralization and Immutability Goals: • Build an independent account site based on decentralized social protocols to ensure that information cannot be deleted or censored. • Encourage more funded creators to adopt similar protocols, enhancing account security and independence. • Use decentralized protocols to upload news, human rights events, and articles, ensuring that the information cannot be deleted or censored. Implementation Steps: • Select suitable decentralized social protocols (e.g., Nostr, Lens Protocol, or Bluesky). • Establish an independent site to host Li’s content and integrate it with the chosen social protocols. • Promote use cases of decentralized social protocols to attract more creators to join. • Provide technical support to help creators migrate their content to decentralized networks.

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai Whyyoutouzhele (LI) Berapakah nilai Whyyoutouzhele (LI) hari ini? Harga langsung LI dalam USD ialah 0.00137891 USD , dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini. Apakah harga semasa LI ke USD? $ 0.00137891 . Lihat Harga semasa LI ke USD ialah. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat. Apakah had pasaran Whyyoutouzhele? Had pasaran untuk LI ialah $ 1.38M USD . Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token. Apakah bekalan edaran LI? Bekalan edaran LI ialah 999.93M USD . Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) LI? LI mencapai harga ATH sebanyak 0.0054183 USD . Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa LI? LI melihat harga ATL sebanyak 0.00103515 USD . Berapakah jumlah dagangan LI? Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk LIialah -- USD . Adakah LI akan naik lebih tinggi tahun ini? LI mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak LIramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.

