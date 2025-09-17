WibWob (WIBWOB) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0.00002866 $ 0.00002866 $ 0.00002866 24J Rendah $ 0.00003042 $ 0.00003042 $ 0.00003042 24J Tinggi 24J Rendah $ 0.00002866$ 0.00002866 $ 0.00002866 24J Tinggi $ 0.00003042$ 0.00003042 $ 0.00003042 Sepanjang Masa $ 0.01022897$ 0.01022897 $ 0.01022897 Harga Terendah $ 0.00001146$ 0.00001146 $ 0.00001146 Perubahan Harga (1J) -0.10% Perubahan Harga (1D) -1.48% Perubahan Harga (7D) +12.67% Perubahan Harga (7D) +12.67%

WibWob (WIBWOB) harga masa nyata ialah $0.00002884. Sepanjang 24 jam yang lalu, WIBWOB didagangkan antara $ 0.00002866 rendah dan $ 0.00003042 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi WIBWOB sepanjang masa ialah $ 0.01022897, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.00001146.

Dari segi prestasi jangka pendek, WIBWOB telah berubah sebanyak -0.10% sejak sejam yang lalu, -1.48% dalam 24 jam dan +12.67% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

WibWob (WIBWOB) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 28.34K$ 28.34K $ 28.34K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 28.34K$ 28.34K $ 28.34K Bekalan Peredaran 982.45M 982.45M 982.45M Jumlah Bekalan 982,449,225.346988 982,449,225.346988 982,449,225.346988

Had Pasaran semasa WibWob ialah $ 28.34K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran WIBWOB ialah 982.45M, dengan jumlah bekalan sebanyak 982449225.346988. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 28.34K.