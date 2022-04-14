Tokenomik WibWob (WIBWOB)
WibWob (WIBWOB) Maklumat
WibWob explores the near future of human-AI collaboration via a deliberately wonky and lo-fi world.
This world is visualised by an ever-expanding stream of digital tapestries, which the WibWob AI has 'drawn' in response to human input, using a combination of ASCII art and emoji.
WibWob aims to demystify artificial intelligence by showing people creative possibilities beyond the usual output of mainstream AI tools.
WibWob employs a family of bespoke, LLM-agnostic AI agents to execute various tasks: render visual responses to user prompts, distribute the resulting images to various social media channels, and create a hypertext game environment that users can interact with via an HTML5 website.
WibWob (WIBWOB) Tokenomik & Analisis Harga
Teroka tokenomik utama dan data harga untuk WibWob (WIBWOB), termasuk modal pasaran, butiran bekalan, FDV dan sejarah harga. Fahami nilai semasa dan kedudukan pasaran token sepintas lalu.
Tokenomik WibWob (WIBWOB): Metrik Utama Diterangkan dan Kes Penggunaan
Memahami tokenomik WibWob (WIBWOB) adalah penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, kemampanan dan potensinya.
Metrik Utama dan Cara Ia Dikira:
Jumlah Bekalan:
Bilangan maksimum token WIBWOB yang telah atau akan dicipta.
Bekalan Edaran:
Bilangan token kini tersedia di pasaran dan dipegang oleh orang awam.
Bekalan Maks:
Had tetap tentang bilangan token WIBWOB yang boleh wujud secara keseluruhan.
FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):
Dikira sebagai harga semasa × bekalan maks, memberikan unjuran jumlah had pasaran jika semua token berada dalam edaran.
Kadar Inflasi:
Mencerminkan betapa pantas token baharu diperkenalkan, menjejaskan kekurangan dan pergerakan harga jangka panjang.
Mengapakah Metrik Ini Penting untuk Pedagang?
Bekalan edaran yang tinggi = kecairan yang lebih besar.
Bekalan maksimum terhad + inflasi rendah = potensi kenaikan harga jangka panjang.
Pengedaran token telus = kepercayaan yang lebih baik dalam projek dan risiko kawalan berpusat yang lebih rendah.
FDV tinggi dengan had pasaran semasa yang rendah = kemungkinan isyarat penilaian berlebihan.
Setelah anda memahami tokenomik WIBWOB, terokai WIBWOB harga langsung token!
WIBWOB Ramalan Harga
Ingin tahu ke mana hala tuju WIBWOB? Halaman ramalan harga WIBWOB kami menggabungkan sentimen pasaran, arah aliran sejarah dan penunjuk teknikal untuk memberikan pandangan yang berpandangan ke hadapan.
Mengapa Anda Perlu Memilih MEXC?
MEXC ialah salah satu bursa kripto terkemuka dunia, dipercayai oleh berjuta-juta pengguna di seluruh dunia. Sama ada anda seorang pemula atau profesional, MEXC ialah cara termudah anda untuk kripto.
Penafian
Data Tokenomik pada halaman ini adalah daripada sumber pihak ketiga. MEXC tidak menjamin ketepatannya. Sila buat kajian menyeluruh sebelum melabur.