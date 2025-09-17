Wicked (WICKED) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0 $ 0 $ 0 24J Rendah $ 0 $ 0 $ 0 24J Tinggi 24J Rendah $ 0$ 0 $ 0 24J Tinggi $ 0$ 0 $ 0 Sepanjang Masa $ 0.00447666$ 0.00447666 $ 0.00447666 Harga Terendah $ 0$ 0 $ 0 Perubahan Harga (1J) -0.77% Perubahan Harga (1D) +0.28% Perubahan Harga (7D) +28.04% Perubahan Harga (7D) +28.04%

Wicked (WICKED) harga masa nyata ialah --. Sepanjang 24 jam yang lalu, WICKED didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi WICKED sepanjang masa ialah $ 0.00447666, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, WICKED telah berubah sebanyak -0.77% sejak sejam yang lalu, +0.28% dalam 24 jam dan +28.04% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Wicked (WICKED) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 187.87K$ 187.87K $ 187.87K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 187.87K$ 187.87K $ 187.87K Bekalan Peredaran 1.00B 1.00B 1.00B Jumlah Bekalan 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Had Pasaran semasa Wicked ialah $ 187.87K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran WICKED ialah 1.00B, dengan jumlah bekalan sebanyak 1000000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 187.87K.