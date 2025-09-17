WickedBet Casino (WIK) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0.00367563 $ 0.00367563 $ 0.00367563 24J Rendah $ 0.00371512 $ 0.00371512 $ 0.00371512 24J Tinggi 24J Rendah $ 0.00367563$ 0.00367563 $ 0.00367563 24J Tinggi $ 0.00371512$ 0.00371512 $ 0.00371512 Sepanjang Masa $ 0.211205$ 0.211205 $ 0.211205 Harga Terendah $ 0.00307217$ 0.00307217 $ 0.00307217 Perubahan Harga (1J) -0.79% Perubahan Harga (1D) -0.66% Perubahan Harga (7D) -0.16% Perubahan Harga (7D) -0.16%

WickedBet Casino (WIK) harga masa nyata ialah $0.00368138. Sepanjang 24 jam yang lalu, WIK didagangkan antara $ 0.00367563 rendah dan $ 0.00371512 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi WIK sepanjang masa ialah $ 0.211205, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.00307217.

Dari segi prestasi jangka pendek, WIK telah berubah sebanyak -0.79% sejak sejam yang lalu, -0.66% dalam 24 jam dan -0.16% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

WickedBet Casino (WIK) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 126.60K$ 126.60K $ 126.60K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 255.55K$ 255.55K $ 255.55K Bekalan Peredaran 34.40M 34.40M 34.40M Jumlah Bekalan 69,446,537.92473395 69,446,537.92473395 69,446,537.92473395

Had Pasaran semasa WickedBet Casino ialah $ 126.60K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran WIK ialah 34.40M, dengan jumlah bekalan sebanyak 69446537.92473395. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 255.55K.